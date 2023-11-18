Almanya - Türkiye maçı TRT 1'de

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geliyor...

Karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Müsabaka TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Ay yıldızlılar bir kez kazanırken, iki maç ise Almanya'nın üstünlüğüyle sona ermişti.

A Milli Takım, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile olmak üzere toplam 26 kez karşı karşıya geldi.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 3-3 berabere bitti.

Ay yıldızlı ekip 3 kez geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Montella, seriyi devam ettirmek istiyor

Vincenzo Montella yönetiminde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup eden Milliler, galibiyet serisini Almanya ile oynanacak hazırlık maçında da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

EURO 2024'ün ev sahibi olarak turnuvaya direkt olarak katılacak olan Almanya, hazırlık maçlarında aldığı üst üste 3 yenilginin ardından Birleşik Amerika ve Fransa maçlarında galip gelerek moral buldu.

Ülke basınında ağır eleştirilere maruz kalan ve son hazırlık maçında Meksika ile berabere kalan teknik direktör Julian Nagelsmann, Türkiye karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Almanya'da Leipzig'in kalecisi Jannis Blaswich ve Werder Bremen forması giyen hücum oyuncusu Marvin Ducksch ilk kez panzerlerin kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan da kariyerinde ilk kez Türkiye'ye karşı mücadele edecek.