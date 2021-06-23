Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Almanya-Macaristan maçı TRT SPOR'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya ile Macaristan üst tur için kapışacak. Kritik müsabaka TRT SPOR, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor. F Grubu'nun 3. ve son karşılaşmasında Almanya ile Macaristan kapışacak.
Allianz Arena'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Joachim Löw yönetiminde son turnuvasına katılan Almanya, Portekiz maçındaki performansını Macaristan karşısında da sergilemeyi amaçlıyor.
Grupta 3 puanla 2'nci sırada yer alan "Panzerler", kazanıp tur vizesini cebine koymayı planlıyor. Fransa'dan 1 puan alan Macaristan ise yeni bir sürprize imza atmak istiyor.
Etiketler: Euro2020
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