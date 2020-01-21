TRT SPOR'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ersin Düzen ve Tümer Metin'in transfer çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı.

Ali Koç "Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar." dedi.

Yeni transfer Falette için Ali Koç "Lisansı çıkmadığı için şu an oynayamayacak. Beklentimiz böyle olmayacağı yönündeydi" şeklinde konuştu.

Ersin Düzen'in "Fenerbahçe, Avrupa'ya gidebilecek mi?" sorusuna Ali Koç, "Yeniden yapılandırma yapabilirsek, evet" şeklinde cevap verdi.

"Şu an elimizden oyuncu çıkarsak dahi transfer yapamayacağız"

Transfer konusunda ise Tahkim Kurulu'nun kararını beklediklerini belirten Ali Koç "Tahkim Kurulu'nun yarın toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç ayrıca ellerinden oyuncu çıkarsalar bile transfer yapamayacaklarını da belirtti.

"Şu an elimizden oyuncu çıkarsak dahi transfer yapamayacağız. Bize bu imkanı verin, diyoruz. Yaptığımız inisiyatifler buna imkan veriyor. Yaptığımız planlama çerçevesinde bütçemiz de düşecek. Şu an hiçbir şekilde transfer yapma şansımız yok."

Kulüp Başkanı gündemde olan Ricardo Rodriguez ile ilgili de konuştu. Ersun Yanal'ın oyuncuyu istediğini vurgulayan Koç "Ama durumumuz ortada, anlattığım gibi." dedi.

Kaynak: TRT SPOR