Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç, Mesut Özil transferi hakkında açıklamalarda bulunarak Özil'in imza töreniyle ilgili tarih de verdi.

Başka kulüplerin de Mesut Özil'i istediğini söyleyen Koç, "Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü salı ya da çarşamba günü planlıyoruz.'' dedi.