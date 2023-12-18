Ali Koç'dan Hasan Arat'a ziyaret

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanmayan Süper Kupa karşılaşması için federasyona başvuruda bulunacaklarını ifade eden Hasan Arat, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü’nün Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün burada bizi ziyaret etmelerini büyük memnuniyetle karşıladık. Eski bir dostumuz olarak, yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret ettiler. Karşılılık fikir alışverişinde bulunduk. Bugün çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi de Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat edelim dedik. Bunlardan önemli Sayın Ali Koç’a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Sayın Rahmi Koç’un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin daha sonra karşılıklı olarak bizler tarafından Fenerbahçe Kulübü’ne yapılacağını ifade ettik. Güncel sorunlarımızı, futbolun içinde bulunduğu durumları konuştuk. Son derece önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıların Türk futboluna ve tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin, bu iyi niyet teatisinin Türk spor kamuoyunda ses getirmesi bizim için önemli. Bugün önemli bir gündür. Bu ilişkileri tüm kulüplerle de bu şekilde arttırmamızda fayda olacaktır. Sayın Ali Koç’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır"

Kapılarının bütün kulüplere, her zaman açık olduğunu ve barış iklimini devam ettirmek adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Hasan Arat, “Beşiktaş’ın kapısı herkese açıktır. Herkes bizim dostumuzdur. Bunlar büyük camialardır. Bu camiaların ziyaretleri çok anlamlıdır. Türkiye’ye çok ciddi bir mesajdır. Sanıyorum Ali Bey henüz daha yönetici değilken Süleyman Ağabey ile birlikte biz 1998 yılında seçildiğimiz zaman kulübe ziyarete gelmişti. Biz yine ziyarete gitmiştik. Bunların olması lazım, bir araya gelmemiz lazım. Birçok meselenin konuşulması, ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada her türlü rekabet olacaktır. Bu iklimin tüm Türkiye’ye yayılmasında çok fayda var. Gençler bizleri, sporcularımızı örnek alıyor. Karşılaşmalarda centilmence mücadele devam edeceğiz. Ortak sorunlarımızı bir masada konuşmaktan kaçınmamalıyız. Burası Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi. Ali Bey’in temsil ettiği kurum, Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi. Türkiye’yi kuran, milli mücadelede yer almış kurumlar. O yüzden dört elle sarılalım, bu barış ikliminin devam etmesine öncü olalım.” şeklinde konuştu.

"Bu maçın en kısa zamanda planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor"

Yapılan görüşmede birçok konunun ele aldığını ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hasan Arat’a misafirperverliği için teşekkür etti.

İki takım arasında 2010-2011 sezonunda oynanması gereken Süper Kupa karşılaşmasının en kısa sürede planlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini de belirten Koç, "Ben buraya yönetim kurulundan arkadaşlarımla beraber Hasan Bey'in yönetimine hayırlı uğurlu olsun ziyaretine geldim.

Uzun süren görüşmemizde ortak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, Türk futbolunun konularını konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz, nerede güç birliği yapabiliriz diye konuştuk. Sonuçta bu iki kulübün DNA'sına, tarihine, halkla olan ilişkilerine, Cumhuriyet'e sıkı sıkı bağlılığına, Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına bakıldığında, özellikle vatan konularında çok paralel değerli iki kulüpten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki ana hedefimiz sahada, salonlarda kora kor rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı. Finansal konular aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek ekonomimizi büyütebileceğimizi konuştuk. En önemli konularımızdan birisi 2011 yılından kalan Süper Kupa maçı. Bizim buna müracaat etmeden federasyonunun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyonda yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Ama bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için sayın başkan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İyilik bulaşıcıdır. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet.” diye konuştu.

Ali Koç, görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasıyla ilgili bir durumun gündeme gelip, gelmediğiyle ilgili gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle gündeme gelmedi. Buradaki buluşmayla alakası olmayan bir soru oldu.”

"Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye ettiler"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın, Rahmi Koç’un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini kendisine hediye ettiğini söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

“Elimiz boş gelmedik. İki kulüp birbirlerine 100’üncü yıl formalarını hediye ettiler. Biz Atamızın çok güzel bir portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye ettiler. Herhalde Rahmi bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim.”

