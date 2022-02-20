Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Alanyaspor'un rakibi Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor. Ligde 40 puanı bulunanb Akdeniz ekibi, bu seriyi güçlü rakibi önünde de sürdürmeyi amaçlıyor.
Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.
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Etiketler: Alanyaspor Trabzonspor Süper Lig
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