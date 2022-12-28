Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Alanyaspor'un rakibi Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor ağırlıyor.
Alanya Kırkbıyık Holding Stadı'nda saat 17.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen 18 puanlı Corendon Alanyaspor, üç maçlık 3 puan özlemini bitirmeyi planlıyor.
23 puanlı Yukatel Kayserispor da kazanarak ligde üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Umut Güneş Efecan Karaca, Fer, Yusuf Özdemir, Lusamba, Cavaleiro, Candeias, Ahmed Hassan.
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mensah, Campanharo, Cardoso, Gavranovic.
Etiketler: Alanyaspor Kayserispor Süper Lig
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