Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor'un rakibi Erzurumspor
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.
Kupaya 5. turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kupanın 5. turunda 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek son 16'ya kalmıştı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan.
Etiketler: Alanyaspor Erzurumspor Türkiye Kupası
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