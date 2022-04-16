Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan 52 puanlı Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Son haftaların formda ekibi Antalyaspor, ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. 47 puanılı Nuri Şahin ile oldukça iyi bir grafik çizen kırmızı beyazlılar,

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...