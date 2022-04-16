Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Alanyaspor'un rakibi Antalyaspor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, bugün 18. kez karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan 52 puanlı Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Son haftaların formda ekibi Antalyaspor, ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. 47 puanılı Nuri Şahin ile oldukça iyi bir grafik çizen kırmızı beyazlılar,
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Antalya Antalyaspor Derbi Süper Lig
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