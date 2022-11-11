Kırbıyık Holding Stadyumu'ndan saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Her iki takım da, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası arasına galibiyet ile girmek istiyor.

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Corendon Alanyaspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor. Alanyaspor, sahasında oynadığı son dört maçtan on puan çıkarmayı başardı.

16 puanlı turuncu- yeşilliler bu süreçte üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.

23 puanla zirveyi zorlayan Adana Demirspor ise, deplasmandan galibiyet ile dönmenin planlarını yapıyor. Konuk takım, son iki maçından da beraberlik ile ayrıldı.

Müsabakayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Kırbıyık Holding.

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş,Efecan Karaca, Leroy Fer, Pereira, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Doumbia, Ahmed Hassan.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Svensson, Rakitskiy, Belhanda, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Rodrigues, Stambouli, Gulbrandsen.