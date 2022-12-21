Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Eyüpspor'un golünü 9. dakikada Mete Demir kaydetti. Alanyaspor 62. dakikada Ferhat ile skoru eşitledi. 1-1.

81. dakikada Alanyaspor Ahmed Hasan ile 2-1 öne geçti. Eyüpspor 86. dakikada Taşkın İlter ile skoru 2-2'ye getirdi.

Öte yandan Alanyasporlu Ahmed Hasan, 54. ve 78. dakikalarda kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

Her iki ekip de kupaya 4. turdan başladı. Alanyaspor Sakaryaspor'u, Eyüpspor ise Düzcespor'u eleyerek 5. tura yükselmişti.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Hakan Karabalcık, Mehmet Salih Mazlum.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 71 Doumbia), Efecan Karaca, Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Lusamba, Cavaleiro (Dk. 58 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 58 Pereira), Ahmed Hassan.

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Berkan Emir, Bülent Uzun, Fethi Özer, Taşkın İlter, Ahmed Ildız, Mete Demir (Dk. 67 Sekidika), Badji (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Erdem Gökçe), Umut Bulut (Dk. 79 Babel), Dibba.

Goller: Dk. 9 Mete Demir, Dk. 86 Taşkın İlter (Eyüpspor), Dk. 62 Ferhat, Dk. 81 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Pereira, Dk. 89 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)