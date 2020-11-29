Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçın hakemliğini Bahattin Şişmek yapıyor.

Ligin tek namağlup takımı ve lideri Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisine devam etmek istiyor. Bir maç eksiği olan Alanyaspor'un 20 puanı bulunuyor.

Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

Stat: Bahçeşehir Okulları.

Hakemler: Bahattin Şişmek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

İttifak Holding Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets