Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor'un konuğu Galatasaray
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Galatasaray Süper Lig
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