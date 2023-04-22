Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 22.04.2023 14:45

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ersun Yanal’ın ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

"İmzaya kaldık"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu. Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
Alanyaspor
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da buruk bayram
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Filipinler ve Çin dışişleri bakanları Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkları görüştü
14:52
Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi
14:42
Meksika-ABD sınırındaki göçmen kampında çadırların ateşe verildiği iddia edildi
14:40
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 43 mahkum affedildi
14:36
Ürdün, Sudan'daki vatandaşlarını tahliyeye başladı
14:21
Bakan Nebati: Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun?
Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor
Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor
FOTO FOKUS
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ