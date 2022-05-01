Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndan saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Turgut Doman yönetiyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Aytemiz Alanyaspor son haftalarda aldığı sonuçlarla şansını zora soktu.

Turuncu yeşilliler, Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kaybetti. 52 puanda kalan Alanya ekibi, 4'üncü sıradan 6'ncılığa geriledi.

20 puanla son sırada yer alan ve Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise prestij maçlarından birine daha çıkacak.

Sezonun ilk yarısında evinde 6-2 mağlup olduğu rakibi karşısında lige veda maçlarından birini oynayacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...