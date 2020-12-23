Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı. 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı. Ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor'un 26 puanı var.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.