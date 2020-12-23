Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor Yeni Malatyasapor'u konuk edecek
Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan lider Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı. 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı. Ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor'un 26 puanı var.
Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.
Etiketler: Alanyaspor Süper Lig Yeni Malatyaspor
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