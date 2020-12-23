Alanyaspor Yeni Malatyasapor'u ağırlıyor
Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan lider Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı. 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı. Ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor'un 26 puanı var.
Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.
Stat: Bahçeşehir Okulları.
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut.
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