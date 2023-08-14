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Spor
AA 14.08.2023 20:05

Alanyaspor süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'i ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'i ağırlıyor

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, geçen sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlarken, Corendon Alanyaspor ise 41 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada yer alabilmişti.

Alanyaspor süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'i ağırlıyor

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Patryk Szysz kadroda yok.

İstanbul ekibinde yeni transferler Krzysztof Piatek, Mehdi Abeid ve Dimitris Pelkas maç kadrosunda yer alacak.

Geçen sezon ligde RAMS Başakşehir evindeki ilk maçı 2-0 kazanırken, Corendon Alanyaspor ise rakibine 1-0 üstünlük sağlamıştı.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Yusuf, Novais, Janvier, Richard, Augusto, Eduardo, Anderson

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Duarte, Touba, Karzev, Ömer Ali, Pelkas, Figueiredo, Serdar, Piatek 

Stat: Kırbıyık Holding Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal.

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