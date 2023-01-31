Alanyaspor Sivasspor'u ağırlıyor
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetiyor.
Son 2 haftada galip gelemeyen 25 puanlı Corendon Alanyaspor, 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Akdeniz ekibi, sahasında oynadığı son 8 lig maçında mağlup olmadı.
Turuncu yeşilliler bu süreçte 5 galibiyet 3 beraberlik yaşadı. Francesco Farioli'nin ekibi, bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivasspor, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Ligin ilk devresinde Sivas'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz..
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
GOL - 32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.
GOL - 45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Pereira, Doumbia, Ahmed Hassan.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare.
Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
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