Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Alanyaspor Sivasspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de dün yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00 başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor.
19. dakikada şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan mücadele bugün kaldığı yerden devam ediyor.
Mücadelenin 14. dakikasında Fatih Aksoy, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirmişti.
Süper Lig'de çıktığı 19 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un 24 puanı var.
Ligde oynadığı 20 müsabakanın 10'unu kazanıp, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Alanyaspor ise 34 puana sahip.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Sivasspor Süper Lig
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