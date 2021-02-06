Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor Rizespor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.
4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.
Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.
Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.
Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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