Alanyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor.
Alanyaspor, Farioli yönetiminde sezona Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlamıştı. Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
1 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, ilk 4 maçında umduğunu bulamadı. Sezona Arabam.com Konyaspor beraberliğiyle başlayan Başkent ekibi, sonraki 3 maçında ise rakiplerine boyun eğdi.
Ömer Erdoğan yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Alanya deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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