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Spor
TRT HABER / AA 16.05.2023 19:50

Alanyaspor Konyaspor'u ağırlıyor

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 34. haftasında Arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.

Alanyaspor Konyaspor'u ağırlıyor

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Corendon Alanyaspor, haftaya 38 puanla 10. sırada girdi. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Turuncu-yeşilli takım son 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.

Akdeniz temsilcisi, evinde çıktığı 16 maçta ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Arabam.com Konyaspor ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 7 puan toplamayı başaran yeşil beyazlılar çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Stanojevic'in öğrencileri, dış sahada çıktığı 15 maçı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile tamamladı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Konyaspor'u ağırlıyor

Stat: Kırbıyık Holding 

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Feddal, Umut Güneş, Efecan Karaca, Pereira, Oğuz Aydın, Lusamba, Candeias, Koulouris.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Cebrail Karayel, Soner Dikmen, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir Emreli, Moreno.

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