Alanyaspor Konyaspor'u ağırlıyor

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Corendon Alanyaspor, haftaya 38 puanla 10. sırada girdi. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Turuncu-yeşilli takım son 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.
Akdeniz temsilcisi, evinde çıktığı 16 maçta ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Arabam.com Konyaspor ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 7 puan toplamayı başaran yeşil beyazlılar çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Stanojevic'in öğrencileri, dış sahada çıktığı 15 maçı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile tamamladı.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.
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Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak.
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Feddal, Umut Güneş, Efecan Karaca, Pereira, Oğuz Aydın, Lusamba, Candeias, Koulouris.
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Cebrail Karayel, Soner Dikmen, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir Emreli, Moreno.