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Spor
TRT HABER / AA 17.09.2023 19:30

Alanyaspor Kasımpaşa karşısında

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alanyaspor Kasımpaşa karşısında

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Corendon Alanyaspor 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.

Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Kasımpaşa karşısında

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır,, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Jenvier, Novais, Eduardo, Efecan Karaca, Cordova.

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Saddiki, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Da Costa.

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