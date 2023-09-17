Alanyaspor Kasımpaşa karşısında

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Corendon Alanyaspor 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır,, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Jenvier, Novais, Eduardo, Efecan Karaca, Cordova.
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Saddiki, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Da Costa.