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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:20

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynuyor

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynuyor
[Fotograf: AA]

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenerek rahat bir nefes alan Alanyaspor, yoluna kazanarak devam etmek istiyor. Kasımpaşa ile evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Alanyaspor'da, sarı kart cezalısı kaleci Runarsson bu maçta forma giyemeyecek.

Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa'da da tek hedef galibiyet. Ligde oynadığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran İstanbul ekibinde kırmızı kart cezalısı kaleci Günay Güvenç forma giyemeyecek.

Ligini ilk yarısında oynanan karşıalşmayı Kasımpaşa 4-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynuyor

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası içerisine gönderdiği top, kaleye yönelince kaleci Yusuf Karagöz yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği pasta buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunu kaleci Erdem Canpolat, iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal, Candeias, Leroy Fer, Doumbia, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken

Sarı kart: Dk. 42 Eysseric (Kasımpaşa)

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