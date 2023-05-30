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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:20

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynayacak

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynayacak

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenerek rahat bir nefes alan Alanyaspor, yoluna kazanarak devam etmek istiyor. Kasımpaşa ile evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Alanyaspor'da, sarı kart cezalısı kaleci Runarsson bu maçta forma giyemeyecek.

Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa'da da tek hedef galibiyet. Ligde oynadığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran İstanbul ekibinde kırmızı kart cezalısı kaleci Günay Güvenç forma giyemeyecek.

Ligini ilk yarısında oynanan karşıalşmayı Kasımpaşa 4-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Kasımpaşa ile oynayacak

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