Alanyaspor Kasımpaşa ile oynayacak

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenerek rahat bir nefes alan Alanyaspor, yoluna kazanarak devam etmek istiyor. Kasımpaşa ile evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Alanyaspor'da, sarı kart cezalısı kaleci Runarsson bu maçta forma giyemeyecek.

Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa'da da tek hedef galibiyet. Ligde oynadığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran İstanbul ekibinde kırmızı kart cezalısı kaleci Günay Güvenç forma giyemeyecek.

Ligini ilk yarısında oynanan karşıalşmayı Kasımpaşa 4-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...