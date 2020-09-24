Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Alanyaspor ilk Avrupa sınavında
Aytemiz Alanyaspor ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak. Akdeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rosenborg'a konuk olacak. Zorlu mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Saat 20.00'de başlayacak Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Kristo Tohver yönetecek.
Akdeniz ekibinde Tuzlaspor'a kiralanan Emircan Altıntaş maç kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor'da hedef, tek maç usulü oynanacak turu geçmek.
Temsilcimiz üçüncü turda Rosenborg engelini aşmayı başarırsa Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.
Akdeniz ekibi, play-off turuna kalırsa, o maçı sahasında oynayacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Etiketler: UEFA Rosenborg Aytemiz Alanyaspor Avrupa LİgiSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:48
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