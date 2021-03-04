Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Alanyaspor Göztepe'yi ağırlıyor
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Sıralamada 42 puanla 7. durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, galip gelemediği son 3 maçta gol de üretemedi.
Ligde üst üste Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan Göztepe ise haftaya 35 puanla 9. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Göztepe Süper Lig
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