Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Alanyaspor Giresunspor'u ağırlıyor
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor.
Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Alanyaspor, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı. Akdeniz temsilcisi, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak, kötü gidişata dur demek istiyor.
Ligde en son 3 maç önce galip gelen Bitexen Giresunspor ise galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Maçı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Giresunspor Süper Lig
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