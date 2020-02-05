Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.

20. dakikada Tasos Bakasetas Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol Yunan oyuncunun kupada attığı 4. gol oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Mücadelenin detaylı canlı anlatımını "Maç Merkezinden" takip edebilirsiniz.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Jimmy Durmaz ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL - ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ 20. dakikada sağ köşeden kullanılan korneri Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Top Anastasios Bakasetas'ın önünde kaldı. Anastasios Bakasetas bekletmeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Alanyaspor'da kaleci Marafona yerinde değilken Caulker'ın geri pası kaleye yöneldi, son anda Marafona topu kornere çeldi.

42. dakikada Galatasaray'da Lemina'nın Onyekuru'ya doğru attığı uzun ara pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Cem Satman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Coulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Jimmy Durmaz, Belhanda, Onyekuru.

Gol: Dk. 20 Tasos Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Bammou, Dk. 33 Georgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Şener (Galatasaray)