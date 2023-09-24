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Spor
TRT HABER / AA 24.09.2023 19:55

Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 1'ini kazanan, 4'ünden de beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor ise yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da devam ettirmek istiyor.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik
Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

GOL - 43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo, Novais, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho (Corendon Alanyaspor)

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