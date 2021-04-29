Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynana karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli oyuncu Ocak 2013'teki Elazığspor maçından sonra ilk defa Süper Lig'de kırmızı kart gördü.

Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Aytemiz Alanyaspor 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

PENALTI İPTAL - 28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

KIRMIZI KART - 43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Luiz Gustavo), Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 50 Georgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)