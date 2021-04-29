Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Aytemiz Alanyaspor 56 puanla 6. basamakta yer aldı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Fenerbahçe Süper Lig
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