Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Sezona galibiyetle başlayan Antalya temsilcisi, sonraki 6 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Ömer Erdoğan'ın ekibi bu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Vavacars Fatih Karagümrük de rakibine benzer bir sezon başlangıcı yaptı. İstanbul ekibi, ilk 7 maçta sadece 2'nci haftada galip gelirken, kalan maçlarda 3 beraberlik, 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Alanyaspor 7 puanla 13'üncü sırada, Fatih Karagümrük 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Stat: Alanya Oba

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo, Cordova.

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Shukurov, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun.