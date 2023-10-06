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Spor
TRT HABER / AA 06.10.2023 19:30

Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Sezona galibiyetle başlayan Antalya temsilcisi, sonraki 6 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Ömer Erdoğan'ın ekibi bu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Vavacars Fatih Karagümrük de rakibine benzer bir sezon başlangıcı yaptı. İstanbul ekibi, ilk 7 maçta sadece 2'nci haftada galip gelirken, kalan maçlarda 3 beraberlik, 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Alanyaspor 7 puanla 13'üncü sırada, Fatih Karagümrük 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır,  Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo, Cordova.

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Shukurov, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun.

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Alanyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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