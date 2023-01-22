Kırbıyık Holding Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük’e karşı alan Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 8 dış saha maçında 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İç sahada ise yalnızca İstanbulspor’a kaybeden turuncu-yeşilliler, son 7 iç saha maçından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Geride kalan 18 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Alanyaspor, 9. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayan VavaCars Fatih Karagümrük ise, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını kazandıktan sonra Arabam.com Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlı takım, berabere kaldığı 2 karşılaşmada da uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü.

18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 21 puanla 10. sırada bulunuyor.

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[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Lusamba, Erencan Yardımcı.

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Diagne, Borini, Shukurov.