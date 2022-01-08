Alanyaspor Başakşehir'i ağırlıyor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
Zorlu mücadeleden iyi bir sonuç almayı arzulayan Aytemiz Alanyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli dahil 13 kişinin testleri pozitif çıktı.
Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Aytemiz Alanyaspor ligin ikinci yarısına 28 puanla girdi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.
11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 33 puanla 3. sırada giriyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...