Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı.

Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Akdeniz ekibi 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gaziantep FK'nın önünde 3. sırada giriyor.

Mücaadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz.