Aksarayspor'un kupası çalındı

Açıklama, belediyenin sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır" denildi.
Gören veya duyanların belediyeye haber vermesi istendi.
KUPAMIZ ÇALINDI ????????— Aksaray Belediyesi ???????? (@aksaraybel) June 1, 2023
Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.
Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. ???? pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf