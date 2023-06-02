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Spor
TRT Haber 02.06.2023 09:10

Aksarayspor'un kupası çalındı

Aksaray Belediyesi, belediyenin girişinde sergilenen Aksarayspor'un kupasının çalındığını duyurdu.

Aksarayspor'un kupası çalındı

Açıklama, belediyenin sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır" denildi.

Gören veya duyanların belediyeye haber vermesi istendi. 

 

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