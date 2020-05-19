Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
Beşiktaş'ta 14 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı.
Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı da an be an takip ediliyor.
Etiketler: koronavirüs Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur ÇebiSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 21:19
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