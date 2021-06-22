Maslak'taki Kulüpler Birliği Vakfı Merkezi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'la bir araya gelen Çebi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi görevinden istifa etti.

Sergen Yalçın ile anlaşmadaki son durum.



@trtspor muhabiri Tuna Akdemir, son gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/1mMavsTJYi — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021

Çebi, seçime kadar göreve devam edeceğini belirtti.

"Genel kurul kararı aldık, seçime gidiyoruz. Olağanüstü bir seçim değil, normal tarihi. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. 6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sorulara ise cevap vermedi.