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Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray'da 7 isim, koronavirüs talimatlarına ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
"Halil Cihan Ünal, Necati Ateş, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Emre Akbaba"
Hes Kablo Kayserisporlu Diego ve Mensah, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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Etiketler: Trabzonspor Başkanı Ahmet AğaoğluSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:38
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