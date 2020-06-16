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Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Galatasaraylı Adem Büyük, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor ve BtcTürk Yeni Malatyaspor, çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Hes Kablo-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan ile Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adem Büyük tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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