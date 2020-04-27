Adana'da 'koltuk rengi' tartışması çözüldü
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ve Adana Demirspor, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olması konusunda anlaştı.
Adanaspor kulübün yönetim kurulu, kentte yapımı büyük oranda tamamlanan stattaki "koltukların rengi" tartışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
"Şehrimizin 2 güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor kulüpleri, yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki 2 kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında Milli Takım renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır."
[] Kamuoyuna Duyuru! #ADANASPOR pic.twitter.com/6YIEJ77byB— Adanaspor A.Ş. | #EvdeKal (@AdanasporResmi) April 27, 2020
Adana Demirspor kulübü yönetim kurulu da stattaki "koltukların rengi" tartışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Spor Kamuoyunun Dikkatine.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/4bjvMB20LP— Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) April 27, 2020
Özellikle sosyal medyada, yeni stadın koltuklarının rengine ilişkin tartışma başlamış, bazı Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarları, renk seçimini yanlış bulduklarını belirtmişti.