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Spor
TRT HABER / AA 06.10.2023 19:45

Adana Demirspor'un rakibi Trabzonspor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Adana Demirspor'un rakibi Trabzonspor
[Fotograf: AA]

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.

Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Adana Demirspor'da 2, Trabzonspor'da 4 değişiklik
Adana Demirspor'da 2, Trabzonspor'da 4 değişiklik

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor'un rakibi Trabzonspor

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı.

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang,

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi, Onuachu.

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