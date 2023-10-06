Adana Demirspor'un rakibi Trabzonspor

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.
Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı.
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang,
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi, Onuachu.