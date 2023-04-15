Adana Demirspor'un rakibi Kasımpaşa

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor.
Geride kalan 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen ev sahibi Adana Demirspor, hata yapmak istemiyor. 48 puanı bulunan mavi-lacivertliler ligde bu sezon evinde yenilmedi. Taraftarı önünde 13 maça çıkan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 9 galibiyet 4 beraberlik yaşadı.
HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin ardından Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirilmişti. Özdeş yönetiminde geçen hafta ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Adana Demirspor 4-1 kazanmıştı.