Adana Demirspor'un rakibi Beşiktaş

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı.

Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Akintola'nın vuruşunda top, savunmadan döndü.

8. dakikada Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

9. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'den önce kalesinden çıkan Mert Günok, son anda yatarak topu kontrol etti.

GOL - 19. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ev sahibi ekip, sağ taraftan kazandığı taç atışını hızlı kullandı. Colley'den seken top, ceza alanındaki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

31. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

43. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında kale sahası civarından Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.

45+1. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Redmond'un kale sahası çizgisine doğru yaptığı ortada oluşan karambol sonrası savunma, topu kornere attı.

GOL - 45+4. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in sağ kanatta uzak mesafeden ortasında topla buluşan Aboubakar'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar

Goller: Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 23 Gedson Fernandes (Beşiktaş)