Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyen Adana ekibi, Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Etiketler: Adana Demirspor Ümraniyespor Süper Lig
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