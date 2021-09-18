Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Transfer döneminin flaş ekibi Adana Demirspor, lige istediği gibi başlayamadı. İlk 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden ve sadece 2 puan toplayan mavi-lacivertli ekip, henüz galibiyetle tanışamadı.

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getiren Adana Demirspor, sahasında kazanarak bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.

Çaykur Rizespor da ligde istediği sonuçları alamadı. Mavi-yeşilli ekip, geride kalan 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve sadece 1 puan topladı.

Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.