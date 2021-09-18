Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Adana Demirspor Rizespor'u ağırlıyor
Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
Transfer döneminin flaş ekibi Adana Demirspor, lige istediği gibi başlayamadı. İlk 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden ve sadece 2 puan toplayan mavi-lacivertli ekip, henüz galibiyetle tanışamadı.
Teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getiren Adana Demirspor, sahasında kazanarak bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.
Çaykur Rizespor da ligde istediği sonuçları alamadı. Mavi-yeşilli ekip, geride kalan 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve sadece 1 puan topladı.
Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Etiketler: Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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