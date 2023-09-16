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Spor
TRT SPOR 16.09.2023 19:40

Adana Demirspor Pendikspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor karşılaşmasının ilk yarısı Adana ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor Pendikspor'u konuk ediyor

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Mert Güzenge yönetiyor.

Ligde mağlup olmayan Yukatel Adana Demirspor, taraftarı önünde 2'nci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. 1 maçı eksik olan "Mavi Şimşekler"in 5 puanı bulunuyor.

4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşayan Pendikspor ise Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İstanbul ekibi, 3 puanla haftaya 15. sırada girdi.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjø, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram

Gol: Dk. 15 ve 41'de Mbaye Niang (Adana Demirspor)

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

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