Adana Demirspor Pendikspor'u konuk ediyor

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Mert Güzenge yönetiyor.
Ligde mağlup olmayan Yukatel Adana Demirspor, taraftarı önünde 2'nci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. 1 maçı eksik olan "Mavi Şimşekler"in 5 puanı bulunuyor.
4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşayan Pendikspor ise Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İstanbul ekibi, 3 puanla haftaya 15. sırada girdi.
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjø, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram
Gol: Dk. 15 ve 41'de Mbaye Niang (Adana Demirspor)
Stat: Yeni Adana Stadyumu
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna