Adana Demirspor Osijek'e konuk oluyor

Opus Arena'da saat 21.00'de başlayan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetiyor.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 0-1.

GOL - 43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı. 1-1.

45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Opus Arena

Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson.

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez.

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.

Goller: Dk. 31 Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 43 Nejasmic (Osijek)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lovric, Dk. 18 Bukvic (Osijek), Dk. 27 Cherif Ndiaye, Dk. 41 Stambouli (Yukatel Adana Demirspor)