Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 17.08.2023 20:30

Adana Demirspor Osijek'e konuk oluyor

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşıyor.

Adana Demirspor Osijek'e konuk oluyor
[Fotograf: AA]

Opus Arena'da saat 21.00'de başlayan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetiyor.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 0-1.

GOL - 43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı. 1-1.

45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Opus Arena

Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson.

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez.

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.

Goller: Dk. 31 Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 43 Nejasmic (Osijek)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lovric, Dk. 18 Bukvic (Osijek), Dk. 27 Cherif Ndiaye, Dk. 41 Stambouli (Yukatel Adana Demirspor)

ETİKETLER
Adana Demirspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Maribor deplasmanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:19
Muş'ta 6 araç birbirine girdi: 3 ölü, 8 yaralı
21:38
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
21:38
Hawaii'deki yangınlarda 'ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı' iddiası
21:31
Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
21:17
Moodys'in kredi notunu yükseltmesi Türkiye'ye yatırımları artırır mı?
22:10
Bolu'da orman yangını
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ